В России задумали ограничить продажу долей в квартирах

В Государственной думе рассматривают возможность возобновить меры по противодействию продаже микродолей в жилых помещениях. Предлагается, чтобы продажа и регистрация по месту жительства происходили только в отдельных комнатах, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе, передает РИА Недвижимость.

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По словам парламентария, подобное предложение изучали еще в предыдущем составе Государственной Думы. Однако в итоге оборот микродолей был ограничен с помощью поправки в Семейный кодекс, которая установила минимальный размер доли в 6 квадратных метров на одного человека. Разворотнева подчеркнула, что «реанимация» этой законодательной инициативы вновь обсуждалась в комитете по строительству и ЖКХ.

«Тем более, что законопроект был принят в предыдущем созыве в первом чтении», - сообщила парламентарий.

По ее словам, речь идет о внесении изменений в Гражданский и Жилищный кодексы. Предлагается не только ограничить сделки с продажей долей в квартирах, но и разрешить продажу и покупку отдельных помещений. Также рассматривается возможность регистрации в жилье только при наличии оформленного права на отдельное помещение.

Александр Якубовский, депутат, который был одним из авторов законопроекта, пояснил, что сейчас обсуждается, какие органы будут отвечать за применение закона на практике, если он будет принят.