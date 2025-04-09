Стало известно, сколько лет нужно копить на первый взнос для покупки «однушки»

Российским гражданам в среднем необходимо от 1,2 до 2,7 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Однако для этого люди не должны совершать никаких трат со своей зарплаты, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на собственную аналитику.

Редакция провела подсчеты и выяснила, сколько времени потребуется, чтобы собрать необходимую сумму для первоначального взноса по ипотеке на покупку однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. Для расчета стоимости квартиры были использованы данные Росстата о ценах за квадратный метр в новостройках на конец четвертого квартала 2024 года. Исходя из этих сведений, был определен размер первоначального взноса в размере 30%. Этот показатель считается оптимальным для одобрения ипотечного кредита. Затем был определен срок, за который можно накопить необходимую сумму для первоначального взноса, исходя из средних зарплат в регионе. Для этого были использованы данные Росстата за январь 2025 года, очищенные от налога на доходы физических лиц. Таким образом, была получена средняя сумма, которая выдается на руки.

Наиболее оперативно накопить удастся жителям Красноярска, где стартовый взнос составляет 1,3 миллиона рублей. Этот город выделяется среди других миллионников тем, что здесь зарплаты высокие, а жилье относительно недорогое.

На втором месте по скорости накопления находятся жители Воронежа (1,7 года), а на третьем — Челябинска (также 1,7 года). А вот жителям Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода придется копить дольше всего — 2,7 года, 2,6 года и 2,4 года соответственно.

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