Найдены самые дешевые квартиры, сдаваемые в Москве

Несмотря на новости о подорожании аренды жилья, в Москве можно снять квартиры с комфортным ежемесячным платежом. Есть даже жилье за 25 тысяч рублей в месяц. В ежемесячный апрельский рейтинг, который составляют аналитики ИНКОМ-Недвижимость, вошли квартиры в районах Печатники, Орехово-Борисово Южное, Ярославский, Бирюлево Западное и Вешняки.

Первую строчку в топ-5 занимает малогабаритная однушка площадью 16 "квадратов", которая сдается за 25 тысяч рублей. Квартира находится на десятом этаже шестнадцатиэтажной панельки на улице Полбина. От станции МЦД "Депо" всего пять минут пешком. В небольшой квартире есть современная мебель, кухонный гарнитур и бытовая техника. Причем в стоимость включены расходы воды и электроэнергии. Но есть пожелание от арендодателя - квартира сдается только для одной женщины.

На втором месте - однушка площадью 33,5 кв. м за 32 тысячи рублей в месяц. Квартира находится на втором этаже панельного девятиэтажного дома на Елецкой улице. Пешком до станции метро "Домодедовская" 10 минут. В квартире есть все для жизни, но косметический ремонт все-таки не исключен за счет собственника.

На третьем месте еще одна однушка на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома, которая сдается за 33 тысячи рублей. Жилье расположено на Холмогорской улице, ближайшая станция ж/д платформы "Лось" находится в семи минутах ходьбы. В квартире площадью 18 "квадратов" есть кухня - 3 кв. м. Собственник готов сдать жилье одному или двум квартиросъемщикам.

Четвертую строчку заняла квартира площадью 28 "квадратов" за 35 тысяч рублей. Жилье на четвертом этаже 12-этажной панельки на Медынской улице находится в 7 минутах транспортом от ст. м. "Пражская".

И, наконец, на пятой строчке апрельского топа однокомнатная квартира площадью 37 кв. м за 38 тысяч рублей. Жилье на 3-м этаже 14-этажного панельного дома на улице Молдагуловой обставлено мебелью и бытовой техникой.