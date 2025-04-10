Арендаторов жилья предупредили о штрафах

При заключении договора на аренду квартиры на срок больше, чем 90 дней, жильцам необходимо сделать временную регистрацию, рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Иначе можно нарваться на штрафные санкции.

Штраф может получить как собственник квартиры, так и человек, живущий без регистрации. В Москве и Петербурге штраф составляет 5–7 тысяч рублей, в других регионах — 2—5 тысяч рублей.

«Если владелец квартиры не заключает договор с нанимателями (арендаторами) и не делает по их запросу временную регистрацию, это нарушает закон! Лучше не рисковать, так как договор — это страховка для обеих сторон сделки», — объяснил Поздняков «Известиям».

Срок действия временной регистрации оговаривается заранее, ее можно аннулировать, если жильцы съезжают раньше времени.

«Очень часто владельцы опасаются, что временная регистрация даст жильцам какие-то права на недвижимость. Да, определенные права на пользование квартирой у арендаторов появляются, но “забрать” ее в собственность они не смогут ни в каком случае. Если регистрация только временная, прописывать посторонних на своей жилплощади точно не нужно — это очень важно», — добавил эксперт.

Жильцы могут прописать в квартире несовершеннолетних детей без согласия и даже уведомления собственника, однако это не значит, что у ребенка будет право на квартиру. Если арендаторы прописаны на постоянной основе, без желания родителей выписать ребенка можно только через суд.

Постоянную регистрацию для жильцов оформлять не нужно, посоветовал Поздняков.