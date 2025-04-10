Стало известно, кто покупает квартиры за миллиард в Москве

В столице в текущем году наблюдается значительный рост предложения в сегменте новостроек с ценой от 1 миллиарда рублей и выше. В целом, рынок квартир (как новых, так и на вторичном рынке) стоимостью более 1 миллиарда рублей увеличился за год на 50%, составив 129 объектов, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, этот рост обусловлен общим повышением цен и появлением новых проектов с эксклюзивными объектами. В материале говорится только о продажах, которые открыты для всех желающих. Общая стоимость всего объема таких предложений сейчас составляет 198 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Халина, управляющего партнера «Intermark Городская Недвижимость», чтобы реализовать весь объем текущих предложений», в течение года спрос на такие объекты составляет 10–12 продаж (включая первичный и вторичный рынки).

Основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева отметила, что покупатели такой недвижимости — ультрахайнеты (ultra high net worth individual, UHNWI, это владельцы личных состояний размером $30 млн и более). По ее словам, сделок с недвижимостью от 1 миллиарда руб. проходит не так много, но с годами их количество растет.

«Недавно Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России, и портрет покупателя ультрадорогой недвижимости во многом схож с данным рейтингом — это преимущественно мужчины 50–65 лет, в основном бизнесмены», — заявили в «Intermark Городская Недвижимость».

Эксперты обращают внимание на то, что такие объекты часто покупают как символ статуса, успеха и объект коллекционирования. Это долгосрочная защита капитала, сравнимая с покупкой произведения искусства, отмечают собеседники.