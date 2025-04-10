Всем раздадут бесплатные квартиры? Путин придумал решение вопроса с жильем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может превзойти СССР в решении жилищного вопроса. Что об этом известно, действительно ли всем раздадут бесплатные квартиры?

Что сказал Путин о решении вопроса с жильем, бесплатные квартиры

Путин на встрече с гендиректором корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при Советском Союзе. По словам главы государства, это один из самых чувствительных вопросов, так как от его решения зависит благосостояние и социальное самочувствие каждого россиянина.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские», — сказал президент.

Он подчеркнул, что для этого есть все средства: технологии, раскрученные производства строительных материалов, наука и хорошая организация. Однако президент не уточнил, как именно будет решаться вопрос с жильем. Заявлений о раздаче бесплатных квартир, согласно практике СССР, на встрече не прозвучало.

Кроме того, в ходе встречи с Мутко российский лидер заявил, что россиянам нужно заранее разъяснять условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жилье. Гендиректор «ДОМ.РФ» в свою очередь отметил, что спрос на покупку недвижимости снизился из-за окончания программы массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки.

В Госдуме прокомментировали слова Путина об ипотеке

По словам Мутко, сейчас многие россияне отложили покупку жилья. Но в будущем, если они решатся купить его, недвижимости в предложении может не быть, пояснил он. Путин указал на возможное повышение цен на жилье.

Что известно о вводе жилья, инициативы Путина

В марте 2025 года президент РФ допустил «небольшое сжатие» ввода объемов жилья на фоне высоких ставок по ипотеке.

«Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [отрасль из кризиса]», — сказал Путин.

В 2024 году ввод жилья составил 107 млн квадратных метров — на 2,7% меньше рекордных значений 2023 года. По данным, которые приводил Путин, тогда было введено 110,1 млн квадратных метров жилья. По данным Росстата, в 2022 году в России соответствующий показатель составил 102,7 млн. Это был абсолютный рекорд за всю историю статистики, включая советский период.

В мае 2024 года Путин распорядился обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году, а также обновить жилищный фонд на 20%. Эти планы являются частью национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

В декабре 2024 года президент РФ пообещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек и назвал «безобразием» отказы банков выдавать такие кредиты на жилье из-за исчерпания лимитов.

«С правительством уже эту тему обсуждали. И мне обещали, что никаких лимитов не будет», — сказал Путин.

Тогда же он указал, что семейная ипотека (6%) и сельская ипотека (3%) «точно остаются». После Минфин заявил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки с учетом поручения президента РФ, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

Семейную ипотеку запустили в 2018 году. Она предполагает льготные условия кредитования по ставке 6% годовых. Максимальная субсидированная сумма ограничена в зависимости от региона. В 2024-м программу продлили до 2030 года.