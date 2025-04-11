В Минстрое назвали средний ценник на жилье в Москве

Медианная цена квадратного метра в столице на второй квартал 2025 года составляет 176,7 тысячи рублей. Такая сумма названа в последнем приказе Минстроя России, документ есть в распоряжении агентства РИА Новости.

В 2024 году средний ценник на жилплощадь в Москве равнялся 175,6 тысяч рублей. Таким образом, по подсчетам ведомства, за год стоимость «квадрата» в столичных квартирах выросла более чем на тысячу рублей (0,62 процента). Данный норматив используется на федеральном и региональном уровнях для определения размера социальных выплат на покупку и строительство жилья.

По данным аналитиков, первый квартал 2025 года уже продемонстрировал значительный рост цен на квартиры в мегаполисе. За первые три месяца года жилье в Москве подорожало сильнее, чем за весь 2024-й. Так, если с января по март готовые объекты прибавили в цене 1,3 процента, то по итогам 2024 года — только 0,7 процента.

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Издание «РБК-Недвижимость» выяснило, какое жилье в Москве можно приобрести в бюджете до 10 млн рублей в 2025 году.

На первичном рынке, по данным bnMAP pro, представлено свыше 9,5 тыс. лотов в 104 жилищных комплексах. Как отмечается, более половины (58%) из них приходится на Новую Москву. Годом ранее предложение в этом ценовом сегменте было в 1,8 раза больше. Это обусловлено сокращением предложения, говорится в материале.

Как утверждается, большинство квартир в новостройках до 10 млн рублей — это студии и однокомнатные квартиры. Например, в Старой Москве доля студий составляет 79% (3,1 тыс. лотов), а однокомнатных квартир — 20,5% (817 лотов). Подчеркивается, что в каждом районе столицы можно найти жилье стоимостью до 10 миллионов рублей, особенно в жилых комплексах массового сегмента.

Что касается «вторички», то, по данным «Авито Недвижимости», на конец марта было представлено почти 9 тыс. квартир в этом бюджете. На сервисе «Яндекса» можно было найти около 4 тыс. объектов.

Сообщается, что на вторичном рынке по такой цене чаще всего можно купить небольшую квартиру. Самую большую долю квартир на «Авито» до 10 млн рублей занимают студии (59%), затем идут однокомнатные квартиры (18%). Оставшаяся часть приходится на «двушки» и «трешки», но встречаются даже небольшие четырехкомнатные лоты. Жилье стоимостью до 10 млн рублей в основном расположено в Новой Москве. В Старой Москве наиболее привлекательные варианты можно найти в районе Текстильщики.

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Для ипотеки на среднюю квартиру в типовой столичной новостройке москвичам необходимо зарабатывать 430 тысяч рублей в месяц, подсчитали в РБК.

К массовым новостройкам относятся проекты типового класса и класса комфорт — в «старой» Москве они представлены в основном классом комфорт. Среднее предложения такого жилья — квартира площадью 45,5 квадратного метра за 16 миллионов рублей. При ставке 27 процентов годовых для одобрения ипотеки придется зарабатывать 427,8 тысячи рублей.

При этом в марте при ставке 28 процентов годовых для такого же жилья требовалось 442,5 тысячи рублей. При ставке 29 процентов годовых (с ноября 2024 по конец марта 2025 года) требовалось 457,3 тысячи рублей в месяц.

Для жилья в доме бизнес-класса в столице нужны доходы от 871,6 тысячи рублей, при первоначальном взносе в 30 процентов. Среднее предложение в этом сегменте — квартира площадью 61,5 квадратных метров 32,6 миллиона рублей. При ставке в 28 процентов для такой квартиры требовался доход в 901,6 тысячи рублей в месяц, при ставке 29 процентов — 931,8 тысячи рублей.

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В текущих условиях на рынке россиянам лучше всего брать семейную ипотеку. Самый выгодный вид жилищных кредитов назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

По словам специалиста, рыночные ставки, которые сейчас достигают 27-28 процентов годовых, мало кто может себе позволить.

«Если брать среднестатистическую российскую квартиру, которая стоит около 6 миллионов рублей, то платеж по "Семейной ипотеке" будет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. А вот если это рыночная ипотека под 28 процентов, то заемщику придется 25 лет выкладывать по 112 тысяч рублей», — рассказал Ракута и подытожил, что сумма отличается в четыре раза.

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В столице в текущем году наблюдается значительный рост предложения в сегменте новостроек с ценой от 1 миллиарда рублей и выше. В целом, рынок квартир (как новых, так и на вторичном рынке) стоимостью более 1 миллиарда рублей увеличился за год на 50%, составив 129 объектов, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, этот рост обусловлен общим повышением цен и появлением новых проектов с эксклюзивными объектами. В материале говорится только о продажах, которые открыты для всех желающих. Общая стоимость всего объема таких предложений сейчас составляет 198 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Халина, управляющего партнера «Intermark Городская Недвижимость», чтобы реализовать весь объем текущих предложений», в течение года спрос на такие объекты составляет 10–12 продаж (включая первичный и вторичный рынки).

Основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева отметила, что покупатели такой недвижимости — ультрахайнеты (ultra high net worth individual, UHNWI, это владельцы личных состояний размером $30 млн и более). По ее словам, сделок с недвижимостью от 1 миллиарда руб. проходит не так много, но с годами их количество растет.

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С 2020 года число российских семей, удовлетворенных состоянием своего жилья, выросло на 4,3 млн до 25,1 млн домохозяйств, следует из результатов совместного опроса «Дом.рф» и ВЦИОМ.

По данным исследования, ещё 23,2 млн домохозяйств хотели бы сделать лишь косметический ремонт в своём доме. При этом количество семей, отмечающих необходимость капитального ремонта дома, с 2020 года сократилось на 22,5% до 11,7 млн. А в ветхом и аварийном жилье, признанном официально или являющимся таковым по оценкам опрошенных, проживает 1,4 млн семей, на 66% меньше, чем пять лет назад.

"На удовлетворенность гражданами условиями проживания оказывает влияние и такой фактор, как обеспеченность жильём. По данным Росстата, с 2020 года этот показатель вырос на 8% до 28,8 кв. м на человека, чему способствовали, например, высокие объёмы ввода жилья — 495,7 млн кв. м за период 2020-2024 гг. Однако 7% или 4,2 млн семей всё ещё живут в стеснённых условиях - и это одна из причин, как показал опрос, почему россияне репродуктивного возраста могут откладывать рождение детей", - рассказал руководитель Аналитического центра "Дом.рф" Михаил Гольдберг.

С 2020 года число семей, которые живут в однокомнатных квартирах до 30 кв. м, снизилось на 62% до 2,9 млн. При этом в более просторном жилье, площадью более 30 кв. м на человека, на сегодня живут только 28% или 18,6 млн домохозяйств.

Опрос был проведён в сентябре 2024 года методом личного формализованного интервью. В нём приняли участие 5,7 тыс. респондентов. География исследования - 150 населённых пунктов 50 регионов РФ во всех федеральных округах.