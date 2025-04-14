В Москве цены на первичное жилье премиум-класса продолжили рост

В Москве на фоне сохраняющегося спроса и ограниченного предложения цены на первичное жилье премиум-класса продолжают расти. По итогам I квартала 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра квартир и апартаментов выросла до 795 920 руб. Несмотря на дорогие жилищные кредиты и высокие ставки по рублевым депозитам, покупательская активность в этом сегменте растет, поскольку он по-прежнему остается привлекательным для состоятельных частных инвесторов.

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Как рассказала «МК» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова, в январе-марте 2025 г. на столичном рынке новостроек премиум-класса экспонировалось 6,6 тыс. лотов (-2,1% за квартал, +25,1% за год) в 59 проектах. Из них 6,2 тыс. приходилось на квартиры и 0,3 тыс. – на апартаменты. Объем предложения за квартал сократился на 2,1%.

В I квартале больше всего сделок было зарегистрировано в СЗАО (25%, +9 п.п. за квартал). Второе место по числу договоров приходится на ЗАО (22%, +5 п.п. за квартал), третью позицию занял СВАО (16%, +1 п.п. за квартал).

По мнению Раджабовой, география премиального рынка продолжает активно трансформироваться. Так, в минувшем квартале Северо-Западный округ впервые сравнялся с Западным по объему предложения, а по числу сделок вышел в лидеры. Во многом это обусловлено развитием «Большого Сити». В СЗАО сосредоточена новая деловая инфраструктура, при этом есть традиционные центры притяжения. Прежде всего, Серебряный Бор и Мневниковская пойма – одни из наиболее экологичных локаций мегаполиса.

«Исторический центр до сих пор остается цитаделью элитного рынка, но в премиум-классе его роль снижается. Объясняется это в том числе дефицитом свободных участков в ЦАО, где можно реализовывать востребованные сегодня премиальные проекты с насыщенной инфраструктурой, «города в городе». А камерные клубные дома – это все же в первую очередь элитный формат», – пояснила эксперт.

С начала года окреп еще один интересный тренд – в январе-марте выросла доля предложения на этапе монтажа этажей (42,7%, +7 п.п. за квартал) и в сданных корпусах (14,8%, +3,8 п.п. за квартал). В корпусах на этапе отделки (16,1%, -6,9 п.п.) и на этапе котлована (26,5%, -3,8 п.п. за квартал) доля предложения сократилась.

В структуре комнатности выросла доля предложения студий (6,0%, +1 п.п. за квартал), однокомнатных (31,2%, +0,6 п.п. за квартал) и многокомнатных (5,8%, +0,4 п.п. за квартал) форматов. Доля двухкомнатных (34,5%, -0,4 п.п. за квартал) и трехкомнатных (22,6%, -1,4 п.п. за квартал) лотов сократилась.

В I квартале также сохранилась тенденция к росту доли предложения без отделки (71,9%, +5,7 п.п. за квартал). Рост доли в большей степени обусловлен вымыванием предложения с отделкой white box (18,3%, -4,6 п.п. за квартал; 1,2 тыс. лотов, -21,7% за квартал). Доля предложения с чистовой отделкой составила 9,8% (-1,1 п.п. за квартал).

По подсчетам Раджабовой, средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир и апартаментов квадратного метра по итогам I квартала 2025 года выросла до 795 920 руб. (+3% за квартал, +16,3% за год). Средневзвешенная цена «квадрата» составила 793 490 руб. (+4% за квартал, +19,4% за год), апартаментов – 836 740 руб. за кв. м (-4,1% за квартал, +2,8% за год).

Рейтинг самых доступных апартаментов премиум-класса в I квартале 2025 года возглавили лот в Даниловском районе ( ЮАО) площадью 24 кв. м. за 14,1 млн руб., лот а районе Беговой (САО) площадью 34,4 кв. м. за 21,3 млн руб. и лот в Хорошево-Мневниках (СЗАО) площадью 38,7 кв. м. за 22,3 млн руб.

В ТОП-3 наиболее доступных квартир премиум-класса на начало апреля попали лоты в Марьиной Рощи (СВАО) площадью 27,9 кв. м. за 14,1 млн руб. и площадью 29,6 кв. м. за 14,4 млн руб., а также лот на Нагатинском полуострове (ЮАО) площадью 29 кв. м. за 15,9 млн руб.

Всего в I квартале этого года на рынке новостроек премиум-класса было зарегистрировано 1,47 тыс. ДДУ (-18,8% за квартал, +8,3% за год). Максимальное число сделок было закрыто в феврале (576 ДДУ), минимальное – в январе (384 ДДУ).

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в I квартале составила 14% (-5 п.п. за квартал, -32% за год).

«В отличие от более бюджетных сегментов, премиальный рынок новостроек практически не зависит от условий жилищного кредитования», – заметил «МК» генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Он напомнил, что год назад ипотека использовалась в 46% сделок. И то преимущественно как инструмент для оптимизации платежей, а не как ключевой источник финансирования.