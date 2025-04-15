В Гильдии риелторов спрогнозировали ситуацию на рынке новостроек

Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев спрогнозировал ситуацию на рынке новостроек.

В беседе с URA.RU он предположил, что цены в ближайшие месяцы будут стоять на месте или расти по чуть-чуть, в ожидании пока их догонит инфляция и вторичный рынок.

«Если рост цен в этом году и будет, то не выше инфляции. Это самый вероятный сценарий на ближайшие месяцы, но не единственный», — сказал Апрелев.

По его мнению, цены могут и снизиться. Так, уже сейчас существенная часть сделок проходит с дисконтом.

«Когда реальный покупатель приходит в офис застройщика, он вполне может получить скидку. И она иногда достигает 7—15%, если покупатель платёжеспособен, имеет деньги или одобренную ипотеку, подготовил аргументы для торга», — добавил эксперт.

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