Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости навести порядок в сфере семейной ипотеки. Его слова приводит РИА Новости.

Путин указал, что в последнее время ипотечное кредитование «сжимается». По его словам, не все семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять, поскольку банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов.

«И здесь необходимо навести, конечно, порядок», — добавил он в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ, отметив, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов.

Напомним, что в декабре 2024 года Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке с 6,25 триллионов рублей до 8,65 триллионов рублей. Кроме того с апреля 2025 года программа была распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.