В ЦБ зафиксировали замедление темпов роста цен на жилье в России

В России замедлился темп роста цен на жилье, в некоторых регионах - существенно, отметила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе заседания президиума Государственного совета, посвященного развитию инфраструктуры и улучшению жилья.

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Одновременно с этим председатель ЦБ спрогнозировала рост объема ипотеки в этом году до 8%.

Напомним, в ходе заседания президиума президент России Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки, отметив, что не все граждане, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять.

Президент также обратил внимание на то, что ипотечное кредитование сжимается. Эльвира Набиуллина в своем выступлении также отметила замедление ипотеки.