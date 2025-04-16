Россияне почти перестали досрочно гасить ипотеку. В чем причина

В 2025 году только 2% ипотечных кредитов будут закрыты досрочно, подсчитали в «Эксперт РА». Это может быть новым минимальным значением за всё время наблюдений, рассказал РБК ведущий аналитик банковских рейтингов «Эксперт РА» Алексей Кирюхин. В 2024 году доля досрочных погашений уже упала ниже 4%, хотя до этого два года держалась выше 6%.

Россиянам не выгодно выплачивать ипотеку досрочно из-за высоких ставок по вкладам, объясняет Алексей Кирюхин. В 2024 году ключевая ставка поднялась с 16% до рекордных 21% годовых. В середине декабря ставки по вкладам для физлиц в крупных банках достигли пика в 22,3%. Сейчас доходность депозитов сократилась до 20,05%, но остаётся значительно выше значений годичной давности.

Другая причина — высокая доля льготной ипотеки. По данным «Дом.РФ», в 2024 году с господдержкой было выдано 70% всех новых ипотечных кредитов. В 2023 году показатель был 61%, в 2022 году — 47%.

«На сокращение доли досрочных погашений по ипотеке также повлияло снижение продаж жилья на вторичном рынке. Граждане часто используют средства от продажи существующего жилья для погашения ипотеки на новое жильё», — добавляет сотрудник научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России НИУ ВШЭ Григорий Жирнов.

В этом году ключевая ставка останется высокой — 19% годовых к концу года, прогнозируют в «Эксперт РА».

«Ставки по вкладам тоже останутся высокими, и физлица продолжат направлять деньги на вклады, а не на досрочное погашение ипотеки. Даже несмотря на небольшое снижение депозитных ставок, они по-прежнему остаются достаточно привлекательными, чтобы сберегательные стратегии сохраняли свою актуальность», — рассуждает Алексей Кирюхин.

По его словам, маловероятно, что ставки по вкладам опустятся до такого уровня, при котором досрочное погашение ипотеки станет выгоднее накоплений.