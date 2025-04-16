Ким Чен Ын открыл новый квартал с высотками в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию открытия нового жилого комплекса, состоящего из десяти тысяч квартир. Он расположен в северной части Пхеньяна, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на агентство ЦТАК.

По данным издания, церемония завершения строительства жилых домов состоялась 15 апреля в торжественной обстановке. В ней приняли участие ведущие кадры партии и правительства, в том числе премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон, руководящие работники кабинета министров, ведомств вооруженных сил, министерств, центральных ведомств, строители, трудящиеся города.

«Ким Чен Ын перерезал красную ленту в знак окончания строительства», — подчеркнуло агентство.

В рамках мероприятия глава КНДР встретился с будущими жителями новых домов — семьями учителей и рабочих, а также с пенсионерами. Ким Чен Ын выразил сожаление, что такие современные жилые комплексы предоставляются только сейчас, и пообещал приложить все усилия для улучшения жизни своего народа.

Кроме того, он провел встречу с военными и гражданскими специалистами, которые занимались строительством зданий. Ким Чен Ын также выразил убежденность в том, что успешная реализация ими решений VIII съезда партии по развитию района Хвасон в будущем позволит улучшить и другие районы столицы Северной Кореи.