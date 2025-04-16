«Лучше купить сейчас»: москвичи бросились за готовыми квартирами

Продажи квартир на вторичном рынке Москвы в I квартале 2025 года выросли на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, Росреестр зарегистрировал почти 34 тысячи сделок, пишут «Ведомости». Одновременно в Москве снижаются срок экспозиции ликвидных квартир, размер скидок и доля сделок с дисконтом. По мнению участников рынка, это также свидетельствует об увеличении активности потребителей.

По данным «Инком Недвижимости», средний срок продажи вторичного жилья в Москве в I квартале составил 41 день (минус 18% год к году). Доля объявлений с дисконтом снизилась с конца прошлого года с 50,4% до 43,3%, а средний размер скидки уменьшился с 4,6% до 4,1%, сообщили в «Яндекс Недвижимости».

Одной из главных причин всплеска спроса на вторичное жилье стало снижение интереса к новостройкам после завершения программы льготной ипотеки, пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников. Сейчас 65% потенциальных покупателей рассматривают приобретение вторичной недвижимости против 50% годом ранее, добавил генеральный директор ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Вторичные квартиры дешевле новостроек на 20–50%, и этот сегмент меньше зависит от ипотеки, перечислил президент РГР Артемий Шурыгин. В отличие от новостроек здесь широко распространены альтернативные сделки и обмен. По данным РГР, почти 95% всех сделок на вторичном рынке происходит без использования ипотеки.

Спрос на готовые квартиры также подогревается банковскими вкладчиками, которые закрывают депозиты и несут деньги в том числе и в недвижимость, полагая, что цены на нее не падают, а проценты по вкладам вскоре неминуемо снизятся. Поэтому лучше купить квартиру сейчас, пока рынок не разогрет ипотекой, объясняет директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком Недвижимость» Сергей Шлома.

Кроме того, большой объем проданной недвижимости — это введенные в эксплуатацию новостройки, говорит коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. По его словам, эти квартиры тоже продаются от застройщиков с использованием тех же инструментов, что и на первичном рынке.