В СберСити планируется построить 5 млн кв. м недвижимости к 2032 году

К 2032 году в новом деловом и жилом районе Москвы — СберСити в Рублево-Архангельском — планируется построить около 5 млн кв. м недвижимости. Об этом на конференции Сбера «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности» сообщил генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.

По его словам, «СберСити в Рублево-Архангельском станет активно развивающимся районом Москвы, в котором будут жить 65 тыс. человек, а работать – 70 тысяч.

«В настоящее время в строительстве находится более 1,3 млн кв. м и еще свыше 1 млн кв. м – в проектировании. К 2032 году планируем построить около 5 млн кв.м недвижимости», — сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что застройщик внедряет современные технологические и инженерные решения, которые способствуют совершенствованию нормативных актов в сфере строительства и управления многоквартирными домами.

«Это вклад Сбера и нашей команды в отрасль, свежий взгляд со стороны, который мы можем предложить рынку», — добавил Лихачев.

Напомним, первые жители в СберСити появились в июле 2024 года. В районе предусмотрено строительство 16 детских садов, 8 школ, кампуса «Школы 21», филиала одного из ведущих вузов страны, 2 поликлиник и других социальных объектов.