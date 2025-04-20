Силуанов: отмена комиссий в льготной ипотеке не повлияет на выдачу кредитов

ТАССиещё 2

Отмена банковских комиссий с ипотечных заемщиков не повлияет на выдачу льготных кредитов. Банки смогут найти выход из положения, правительство РФ будет им помогать, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов: отмена комиссий в льготной ипотеке не повлияет на выдачу кредитов
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"Я думаю, что ситуация нормальная, люди так же будут получать кредиты, как раньше", - прокомментировал министр идею отменить дополнительные банковские комиссии в рамках программы льготной ипотеки.

Силуанов заверил, что российское правительство со своей стороны делает все необходимое.

"Все деньги, которые необходимы в условиях более высокой ставки, чем мы планировали, мы нашли. Сейчас будут поправки в закон о бюджете, будем соответствующие добавлять ресурсы с тем, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку под 6%", - подчеркнул он.

"Я думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты", - отметил Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета поручил "навести порядок" в области взимания дополнительных банковских комиссий с ипотечных заемщиков, так как, по его словам, далеко не все имеющие право на ипотечные кредиты по льготам решаются их взять из-за таких комиссий.

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