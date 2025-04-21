Разворотнева: К концу 2025 года могут ввести запрет на сделки с жильем за наличные

В Госдуме рассмотрят законопроект, ограничивающий покупку недвижимости за наличные суммы, превышающие 1 млн рублей, с целью повышения прозрачности рынка и борьбы с мошенничеством.

Как передает РИА «Новости», зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила о подготовке законопроекта, который предусматривает запрет сделок с жильем за наличные, если их стоимость превышает 1 млн рублей.

По ее словам, текст документа уже готов, при благоприятном развитии событий его внесут на рассмотрение в июне-июле, а принять могут до конца 2025 года. Разворотнева отметила, что такая инициатива обсуждалась с профессиональным сообществом и получила поддержку.

Она подчеркнула: «В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути».

В пояснительной записке к документу указано, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, за год выросло с 6 до 8 тысяч, а ущерб увеличился с 32 до 42 млрд рублей. На российском рынке по-прежнему 10–15% сделок между гражданами осуществляется за наличные, тогда как в большинстве зарубежных стран действует преимущественно безналичная система расчетов, иногда ограниченная лимитами в пересчете на российскую валюту от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Законопроект предусматривает возможность наличных расчетов только при покупке недвижимости дешевле 1 млн рублей, а соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс и закрепить лимит постановлением правительства РФ.

Глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов пояснил, что ограничения на наличные направлены на повышение прозрачности сделок и снижение мошеннических схем. По его словам, сделки с участием банков и электронных сервисов более безопасны, а крупные наличные передачи зачастую используются мошенниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам в 2025 году необходимо зарабатывать не менее 199 тыс. рублей в месяц для получения ипотеки на среднестатистическое жилье, а жителям Петербурга – от 126 тыс. рублей.

Сообщалось, что Банк России с 1 апреля ввел новые правила выдачи банками автокредитов и ипотеки.