Цены на новостройки в Московском регионе начали падать

В первом квартале 2025 года стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы упала в сравнении с тремя последними месяцами 2024-го на 5%, до 395 800 рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные компании «Циан», которая проанализировала динамику поступлений средств на эскроу-счета застройщиков.

Подчеркивается, что в новой Москве и Московской области наблюдается аналогичная ситуация. В этих регионах цены на новостройки, согласно реальным сделкам, снизились на 4 и 5%, до 240 500 и 183 100 рублей соответственно. Эту тенденцию подтверждает и сервис BnMap.pro. По его данным, в Москве и новой Москве стоимость проданного жилья на первичном рынке в первом квартале 2025 года уменьшилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 1,4%, до 326 300 рублей и 243 000 рублей за квадратный метр. В Подмосковье же цены снизились на 5%, до 182 400 рублей.

«Цены на новостройки падают в Подмосковье и в годовом выражении. Как указывает BnMap.pro, 1 кв. м на первичном рынке области в сделках в январе — марте этого года подешевел на 2,5% относительно аналогичного периода 2024 г», — говорится в материале.

По данным «Циана» на основе поступлений на эскроу-счета, в новой Москве цены на квартиры продемонстрировали снижение на 700 рублей за 1 кв. м — с 183 800 рублей, а в Москве жилье подорожало на 5%.