На московском рынке новостроек появился новый тренд

На московском рынке новостроек набирает силу новый тренд — застройщики постепенно отказываются от готовых решений, о чем свидетельствует стабильное сокращение доли квартир и апартаментов с полной отделкой. Причем эта динамика затрагивает все сегменты, от массового до элитного.

Реже всего девелоперы предлагают с отделкой большие квартиры и апартаменты. общая рыночная тенденция к сокращению доли готовых решений

«В марте 2025 года в Москве только 27% предлагаемых квартир и апартаментов имели отделку. Годом ранее этот показатель составлял 37%, в марте 2023 года – 40%, а в марте 2022 года – 42%. Предложение новостроек с отделкой на таком низком уровне последний раз наблюдалось в начале 2018 года (23%)», — заявил «МК» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, который вместе с коллегами исследовал динамику предложения готовых к проживанию помещений в столичных новостройках.

С его слов, значительную долю на рынке новостроек Москвы занимают квартиры и апартаменты с предчистовой отделкой (white box). В марте 2025 года на такие помещения приходился 21% предложения. В 2023 и 2024 годах этот показатель составлял 18%, в 2022 году — 24%, в 2021 году — 19%, а в 2020 году — 12%.

Предложение помещений с отделкой, по оценке эксперта, наиболее заметно сокращается в новостройках премиум-класса. В марте 2025 года доля таких квартир и апартаментов составила всего 10% от общего объема — это абсолютный минимум за всю историю наблюдений. При этом доля помещений без отделки достигла рекордных 73%. Доля квартир и апартаментов с предчистовой отделкой в этом сегменте также уменьшилась, составив в марте 2025 года 17%. Для сравнения: в марте 2024 года доля помещений с отделкой в премиум-классе составляла 18%, в марте 2023 года — 15%, в марте 2022 года — 31%, в 2021 году — 37%, а в 2018 году — 22%.

«Рост предложения квартир и апартаментов премиум-класса со свободной планировкой в Москве отчасти связан с изменением покупательских предпочтений», – сообщил «МК» генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян.

Среди обеспеченных клиентов, по его мнению, увеличилась доля тех, кто приобретает жилье для долгосрочного проживания, рассчитывая, что в нем будут жить они сами, их семьи и дети, а не для инвестирования.

«Покупатели в премиум-сегменте чаще предпочитают помещения без отделки, чтобы обустроить квартиру по своему вкусу, под свои потребности и задачи. Выбор квартир со свободной планировкой и создание индивидуальных дизайн-проектов, в разработке которых клиенты принимают активное участие, снижает интерес к готовым решениям в этом сегменте», — добавил девелопер.

Вслед за премиум-классом наиболее интенсивно сокращается предложение новостроек с полной отделкой в высокобюджетном сегменте (элит- и делюкс-класс). В марте 2025 года лишь 25% объектов недвижимости в этих сегментах предлагались с отделкой от застройщика. Большинство квартир и апартаментов (63%) не имели никакой отделки. На долю помещений с предчистовой отделкой (white box) пришлось 12%. Как и в премиум-классе, предложение квартир с отделкой в высокобюджетных новостройках заметно сократилось: в марте 2024 года на них приходилось 37%, в марте 2023 года — 35%, а в марте 2022 года — 46%. Таким образом, застройщики самых дорогих новостроек Москвы также постепенно отказываются от готовых решений.

«В немалой степени сложности с отделкой в высокобюджетном сегменте вызваны внешними ограничениями», — пояснила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Многим застройщикам в элитном и делюкс-сегментах, по ее мнению, сегодня непросто обеспечить достойное качество готового дизайнерского решения из-за недостатка премиальных материалов и технологий.

«Поэтому они отказываются от соответствующих обязательств. Только наиболее опытным застройщикам удаётся сохранить качество отделки, соответствующее высокому классу», — почеркнула специалист.

В бизнес-классе предложение квартир и апартаментов с полной отделкой традиционно невысоко. Однако и в этом сегменте за последний год оно продолжило сокращаться. Так, в марте 2025 года лишь 10% квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса предлагались с полной отделкой. На долю помещений без отделки пришлось 64%, а на помещения с предчистовой отделкой — 26%. Если в марте 2024 года доля квартир и апартаментов с полной отделкой в бизнес-классе составляла 15%, то к марту 2025 года она снизилась до 10%. Таким образом, для бизнес-класса характерно преобладание помещений без отделки, низкое предложение помещений с полной отделкой и рост доли квартир и апартаментов с предчистовой отделкой.

«Снижение доли квартир без отделки происходит по нескольким причинам, и в первую очередь — это удорожание строительных и отделочных материалов, — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Даже при том, что девелоперы закладывают прогнозируемый рост цен в экономику своих проектов, в связи с инфляцией, ростом стоимости логистики, удорожания импортных комплектующих и сырья стоимость материалов в момент проведения отделки в квартирах может оказаться гораздо более высокой. Кроме того, может существенно измениться номенклатура доступных на рынке материалов.

«Мы видим, что покупатели в новостройках бизнес-класса и выше зачастую хотят выполнять финишную отделку самостоятельно, иногда предпочитая отдавать самые трудозатратные работы застройщику», – сообщил девелопер.

Снижение предложения помещений с отделкой затронуло и самый большой сегмент рынка московских новостроек— массовый, где в последние годы такие квартиры и апартаменты преобладали. В марте 2025 года доля помещений с полной отделкой в этом сегменте составила 53%. Без отделки предлагалось 30% квартир и апартаментов, а с предчистовой — 17%. Однако и здесь проявляется общая рыночная тенденция к сокращению доли готовых решений. Годом ранее, в марте 2024 года, доля помещений с полной отделкой достигала 63%, в марте 2023 года — 68%, а в марте 2022 года — 70%.

«На рынке новостроек Москвы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению предложения квартир и апартаментов с полной отделкой, — подчеркнул господин Сырцов.

По его данным, эта динамика затрагивает все сегменты, от массового до элитного, и прослеживается как в общем объеме предложения, так и в разрезе количества комнат. Застройщики все чаще делают ставку на помещения без отделки или с предчистовой отделкой (white box), что, вероятно, связано с ростом себестоимости, а также с изменением покупательских предпочтений, особенно в сегментах выше бизнес-класса.