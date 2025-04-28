Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотек

Минцифры России по согласованию с Правительством РФ приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что с учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по данному виду ипотеки и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение кабмина по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены, отметили в Минцифры.

В ведомстве также указали, что для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

По информации Минцифры, в настоящий момент по IT-ипотеке выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Ожидается, что к концу 2025 года общее количество оформивших IT-ипотеку превысит 91,5 тысячи.