Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками

В первом квартале 2025 года район Патриарших прудов стал лидером по средней стоимости квадратного метра на рынке элитных новостроек в Москве. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на специалистов агентства элитной недвижимости «Intermark Городская Недвижимость».

В первом квартале средняя цена за квадратный метр в новостройках на Патриарших прудах составила 3,33 миллиона рублей. Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская Недвижимость», считает, что Патриаршие пруды занимают лидирующую позицию в рейтинге благодаря высокому интересу покупателей к этой части Москвы.

Вторую строчку в списке занял Тверской район со средней ценой квадратного метра 2,85 миллиона рублей. Третье место досталось Остоженке — там «квадрат» стоит 2,79 миллиона рублей. В первую пятерку также попали Хамовники (2,78 миллиона рублей) и Якиманка (2,47 миллиона рублей).

Ранее «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные компании «Циан», которая проанализировала динамику поступлений средств на эскроу-счета застройщиков, сообщили, что в первом квартале 2025 года стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы упала в сравнении с тремя последними месяцами 2024-го на 5%, до 395 800 рублей.