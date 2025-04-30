Зумеры чаще старшего поколения мечтают о покупке дома или коттеджа

Среди жителей России, не имеющих загородной недвижимости, 55% хотели бы приобрести дом. Особенно сильно о нем мечтают представители поколения Z (зумеры), родившиеся в период с 1997 по 2010 год — 67% из них выразили такое желание. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты «исследования аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».

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21% опрошенных представителей поколения зумеров подчеркивают, что собираются приобрести загородную недвижимость в течение следующих двух-трех лет. Доля миллениалов (родились в 1981-1996 годах), мечтающих купить летний домик или коттедж, оценивается в 56%. А среди граждан, которые относятся к поколению Х (родились в 1965-1980 годах) и старше, доля составила 50%.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, популярность загородных домов и коттеджей среди молодых людей может быть обусловлена тем, что их подростковый возраст и период становления личности пришелся на время активного развития современных технологий.

В это время они заканчивали университет, начинали работать, строили карьеру. Поэтому многие из них хотят отвлечься от цифрового мира, стремятся к более спокойному образу жизни и рассматривают возможность приобрести загородный дом, отметил собеседник.