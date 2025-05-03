Россияне установят рекорд по покупке квартир без ипотеки в 2025 году

2025 год будет рекордным по доле покупок квартир без ипотеки из-за высоких ставок по ней, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«В этом году более половины всех сделок по покупке жилья состоится без привлечения займов. Приобретать квартиры в основном будут россияне, имеющие полную сумму на покупку. Чтобы купить квартиру без переплат, желательно хорошо знать локацию, ее плюсы и минусы, разбираться в застройщиках (если покупка будет в новостройке), иметь в наличии всю сумму или большую часть стоимости квартиры (кредит, понятно, сильно удорожает покупку жилья), рассматривать рассрочку, если ваша финансовая ситуация это позволяет. Если это вторичная квартира, то главный совет тот же, что и при аренде, — смотреть, сравнивать с другими, торговаться», — отметил эксперт.

Селезнев сказал, что комфортная ставка по ипотеке для россиян составляет 8–10%. Эксперт уточнил, что последние десять лет средняя рыночная ипотечная ставка в России колебалась около 10% годовых, а с появлением больших льготных госпрограмм резко ушла вниз (по всем ранее выданным и действующим кредитам она сейчас составляет около 8%).

«В целом это и есть тот диапазон, где ипотека ранее становилась массовой, и может стать массовой снова. Под 8–10% большинству россиян уже вполне комфортно брать займы на крупные суммы и на долгий срок. Для покупателей лучше, разумеется, когда ставки еще ниже», — сказал Селезнев.

В настоящее время средняя ставка по ипотеке в российских банках превышает 25%. По данным сервиса «Мир квартир», средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в 2025 году составляет около 6,3 млн рублей, в Москве — 20,85 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 11,82 млн рублей. Согласно статистике сервиса «Домклик», средняя цена квартиры на первичном рынке в России достигает тоже около 6,3 млн рублей, в Москве — 20,85 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 11,82 млн рублей.