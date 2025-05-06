Названы города, где подешевели квартиры в новостройках

С начала 2025 года наиболее заметно подешевели квартиры в новостройках в Абакане — на 12,2%, подсчитали аналитики «Домклик». Стоимость квадратного метра нового жилья в городе снизилась на 25 тысяч ₽ и в апреле 2025 года составила 180 тысяч ₽. В среднем по России первичное жильё подорожало на 2,3% с начала года, а предложение сократилось на 2%.

В каких городах сильнее всего подешевело жильё в новостройках с начала года:

Абакан — на 12,2%, до 180 тысяч ₽ за м;

Нефтеюганск — на 6,5%, до 139,9 тысячи ₽ за м;

Саранск — на 5,5%, до 119,3 тысячи ₽ за м;

Петропавловск-Камчатский — на 5,3%, до 180 тысяч ₽ за м;

Кемерово — на 4,3%, до 128 тысяч ₽ за м;

Железноводск — на 3%, до 112,5 тысячи ₽ за м;

Пионерский — на 2,8%, до 175 тысяч ₽ за м;

Горячий Ключ — на 2,6%, до 143,2 тысячи ₽ за м;

Сыктывкар — на 1,9%, до 123,2 тысячи ₽ за м;

Орёл — на 1,3%, до 92,8 тысячи ₽ за м;

Тверь — на 0,5%, до 125,1 тысячи ₽ за м;

Архангельск — на 0,4%, до 134,1 тысячи ₽ за м.

В Абакане, Нефтеюганске, а также в Петропавловске-Камчатском значительно увеличилось предложение жилья. Например, в Нефтеюганске — на 30%. Это отчасти могло стать одним из факторов, вызвавших снижение цен, делают вывод аналитики.