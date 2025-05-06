В Москве подскочила минимальная стоимость аренды квартир

Минимальная ставка долгосрочной аренды в Москве за последний месяц выросла на 8 тысяч рублей, рассказали специалисты управления аренды квартир «Инком Недвижимости». Если в начале апреля 2025 года самую дешевую квартиру в старой Москве можно было снять за 25 тысяч рублей, то в начале мая ставки стартуют от 33 тысяч рублей.

Общий объем предложения за апрель почти не изменился, но быстрее всего на массовом рынке вымываются наиболее ликвидные экономичные варианты, к тому же в преддверии майских праздников новые практически перестали поступать, пояснила заместитель директора управления аренды квартир «Инком Недвижимости» Оксана Полякова. По ее словам, этим и объясняется довольно существенный рост нижней ценовой планки у оставшихся в экспозиции квартир.

По данным «Инком Недвижимости», самой экономичной квартирой для аренды в старой Москве без учета Зеленоградского АО в начале мая стала 1-комнатная жилплощадь с застекленным балконом и окнами во двор на 12-м этаже 17-этажного панельного дома в Керамическом проезде, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Дегунино» (р-н Восточное Дегунино, САО). Общая площадь квартиры 38 кв. м, кухни 9 кв. м. За 33 тысячи рублей в месяц у жильца будет все необходимое для проживания — гарнитур и бытовая техника на кухне, мебель в комнате.