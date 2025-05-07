Выдачи льготной ипотеки стали рекордными за 10 месяцев

Выдачи льготной ипотеки в апреле стали рекордными за последние 10 месяцев. Однако в целом выдачи ипотеки заметно проигрывают прошлому году.

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В апреле этого года банками было выдано, по оценке ДОМ.РФ, 73 тыс. ипотечных кредитов на 298 млрд руб. Это на 41% меньше, чем год назад. В денежном выражении выдачи снизились на 36%. Около половины объема - 35 тыс. кредитов (на 19% меньше, чем год назад) на 193 млрд руб. (минус 13%) - были предоставлены на покупку квартир в новостройках.

"Рынок в целом вернулся на уровни конца прошлого года, но выдачи по льготным программам вышли на максимальный с июля 2024 года показатель, - отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. - В рамках программ с господдержкой в апреле предоставлено 43 тыс. кредитов на 242 млрд рублей. Без учета действовавшей в первой половине прошлого года массовой льготной программы выдачи увеличились на 7% год к году в количестве и на 1% - в деньгах".

Основной объем по льготным программам, то есть около 90%, приходится сейчас на "Семейную ипотеку", добавил он. В рамках этой программы было выдано 38 тыс. кредитов (рост на 21% год к году) на 214 млрд руб. (рост на 25%).

Всего за четыре месяца нынешнего года выдано 215 тыс. ипотечных кредитов (падение на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года) на 909 млрд руб. (падение на 40%). В том числе на новостройки было выдано 108 тыс. кредитов (-22% год к году) на 596 млрд руб. (-17%).

По льготным программам с начала года было предоставлено 130 тыс. кредитов на 741 млрд руб. Без учета массовой льготной программы выдача по количеству не изменилась, по объему - снизилась на 2%. При этом спрос на "Семейную ипотеку" вырос на 12,8% год к году (116 тыс. кредитов), выдачи составили более 660 млрд руб., что на 18% больше, чем за четыре месяца 2024 года.