В Госдуме рассказали, как бесплатно получить дачу от государства

Многие россияне могут бесплатно получить участок земли или дачу от государства. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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По его словам, подобные программы действуют в рамках законодательства или региональных инициатив, основанных на поддержке отдельных социальных и профессиональных групп.

В пример депутат привел многодетные семьи (три и более ребенка). При соблюдении некоторых условий они могут получить земельный участок от властей без внесения каких-либо денежных средств.

— Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье, — отметил Гаврилов.

Кроме того, парламентарий добавил, что, если участок все же получить не удается, то существует денежная компенсация.