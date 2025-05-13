За какой срок жители регионов накопят на квартиру в Москве

Россияне со средней зарплатой могут накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы за 14,3 года, если будут откладывать все деньги на покупку недвижимости, подсчитали аналитики портала «Мир квартир». Стоимость однушки на вторичном рынке в Москве, по данным портала, составила около 14,8 миллиона ₽. Средние зарплаты взяты из данных Росстата.

Быстрее всего на однушку в столице накопят жители Чукотского автономного округа — за 6,9 года. Москвичам, а также жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого АО понадобится 8,2 года.

Жители каких регионов могут быстрее всего накопить на однушку в Москве:

Чукотский АО — 6,9 года;

Москва — 8,2 года;

Магаданская область — 8,2 года;

Ямало-Ненецкий АО — 8,2 года;

Камчатский край — 9,1 года;

Ненецкий АО — 9,8 года;

Сахалинская область — 9,8 года;

Якутия — 9,8 года;

Ханты-Мансийский АО — 10,7 года;

Тюменская область — 10,9 года.

Дольше всего придётся копить в регионах с низкими официальными зарплатами. Так, в Ингушетии нужно откладывать деньги 32,1 года, а в Чечне — 29,9 года. Жителям Подмосковья нужно копить на однокомнатную квартиру в Москве 12,2 года, жителям Санкт-Петербурга — 11,8 года, жителям Ленинградской области — 15,3 года.

«Если взять такое же исследование пятилетней давности, мы увидим, что сроки накопления увеличились на 3,7 года — притом что они и тогда были немаленькие. Не спасло даже заметное повышение зарплат в последние годы. Они возросли с 2020 года на 83%, в то время как жильё в Москве подорожало на 147%», — говорит генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Он отметил, что для покупки однушки в московской новостройке понадобится копить в среднем 18,3 года.