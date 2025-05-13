Названа неожиданная причина, по которой квартиру могут выставить на торги

Квартиру россиян могут выставить на торги из-за перепланировки.

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Об этом рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков в интервью для «Ленты.ру».

«Когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписание о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — рассказал он.

Кроме того, причиной для перепродажи квартиры могут стать накопленные долги по коммунальным платежам, которые человек не в состоянии выплатить.

Сообщается, что при продаже квартир часть вырученных средств идет на возмещение штрафов и долгов, а часть отходит к собственнику — на эту часть он может приобрести новую квартиру.

До этого юрист рассказал, что жилье банкрота могут выставить на торги, если он не проживает в нем или сдает.