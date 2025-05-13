В Москве недосчитались одного вида жилья

Lenta.ru

Число квартир-студий в новостройках Москвы упало на 13 процентов за год и достигло трехлетнего минимума. Это выяснили специалисты компании «Метриум» и девелоперской группы «Основа» в совместном исследовании, пишет «Газета.Ru».

В Москве недосчитались одного вида жилья
© Lenta.ru

По данным экспертов, за 2024 год предложение жилья такого формата сократилось на 13 процентов, до 7914 лотов. На этом фоне количество однокомнатных квартир выросло на 2,2 процента, «двушек» — на 2,1 процента, при этом «трешек» стало меньше на 2,1 процента, а многокомнатных квартир — на 2 процента.

Раньше студий на рынке было почти в полтора раза больше, чем трехкомнатных квартир, а теперь их число почти сравнялось, подчеркнули аналитики. Такую динамику специалисты связывают с обновлением градостроительной политики Москвы — в том числе, на ситуацию повлиял запрет на проектирование малогабаритного жилья и на строительство апартаментов. При этом спрос на студии остается высоким — их покупают родители детям-студентам, молодые пары, которые ищут первое бюджетное жилье и одинокие пожилые люди.

Ранее москвичам рассказали о способе сэкономить до одного миллиона рублей при покупке вторичного жилья. Для этого риелторы советуют торговаться. На фоне невысокого спроса и недоступной ипотеки собственники жилья готовы делать хорошие скидки.

Недвижимость