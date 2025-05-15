«Это лотерея». Перечислены минусы жизни в новостройке

У покупки квартиры в новостройке есть огромное количество плюсов, но есть и минусы, о которых тоже не стоит забывать, рассказала Банки.ру руководитель риелторского агентства «Квадратные метры» Александра Кускова.

«Сама стройка — самый главный минус. Вы покупаете квартиру в новостройке, может быть, даже в большом элитном ЖК, въезжаете, начинаете обживаться, а под окнами стройка продолжается. Возводят другие корпуса, что-то достраивают, вокруг пыль, грохот. Соседи могут въехать не сразу, а через год после вас, и вам снова придется терпеть шум от ремонта — все это нужно учитывать и помнить», — сказала эксперт.

Нельзя исключать, что перед тем корпусом, где вы выбрали конкретную квартиру с видом на речку или лес, не возникнет еще один корпус второй, третьей или четвертой очереди, предупредила она. Кроме того, разочаровать может и само качество дома, и ремонт от застройщика.

«Качество строительства — это лотерея. Может оказаться, что дом внешне не будет соответствовать той красивой картинке, которую вы ожидали, покупая жилье на этапе строительства, а ремонт от застройщика не будет настолько хорош, чтобы въехать и жить. Даже если вы купили квартиру с отделкой, с большой долей вероятности что-то придется переделывать», — признала Кускова.

Она также напомнила о типичных для новых домов проблемах с коммуникациями: «Это какие-то потопы, что-то с напряжением, может не быть горячей воды, лифты могут не работать или их можно долго ждать из-за того, что рабочие грузят материалы».

Еще одним минусом риелтор считает длительный процесс развития инфраструктуры при строительстве новых жилых кварталов — поначалу может быть сложно добираться до магазинов, школы, спортзала, особенно в тех случаях, когда нет своей машины.

Непредсказуемые сроки въезда в новостройку тоже могут оказаться разочарованием для покупателей квартир в новых ЖК.

«Это не быстрое дело, придется набраться терпения, потому что можно рассчитывать на одни сроки переезда и планировать свою жизнь исходя из этого, но сдача дома может быть задержана. Ввод в эксплуатацию может затянуться на полгода — год и даже полтора. Не стоит забывать о рисках и с самим застройщиком. Чтобы не столкнуться с долгостроем, нужно выбирать надежного девелопера», — рекомендовала Кускова.

Не стоит забывать и о сложностях с регистрацией — срочно прописаться в новостройке не получится, придется ждать несколько месяцев, пока застройщик поставит дом на кадастровый учет, вы сможете получить свидетельство о собственности и зарегистрировать квартиру в Росреестре, заключила риелтор.