Cредний размер ипотеки в России рекордно вырос

Средний размер ипотечного кредита в России продолжает расти: по состоянию на 1 апреля 2025 года он достиг рекордных 4,4 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, с которой ознакомились «Известия». Только с начала года показатель увеличился на 10%.

Максимума достиг и средний срок ипотечных займов — 310,7 месяца, то есть почти 26 лет. При таких условиях и ставке 30% годовых (на уровне рыночных предложений крупнейших банков), заёмщик с первоначальным взносом 20% выплатит в итоге около 14,6 млн рублей, подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Переплата составит свыше 10 млн рублей, что делает жилищные кредиты крайне дорогими для большинства семей, особенно вне рамок госпрограмм.

В крупнейших банках подтверждают рост среднего чека по ипотеке. В «Сбере» он вырос на 20% с декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные «Домклик». В Абсолют Банке за январь–апрель рост составил 10%, при этом в апреле средняя сумма сделки достигла 7,2 млн рублей. В ВТБ также зафиксировали увеличение, но в меньших масштабах.

Эксперты объясняют динамику удорожанием недвижимости. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отмечает, что рост цен наиболее заметен в крупных городах. По словам Владимира Чернова, стоимость жилья растёт на фоне подорожания строительных материалов из-за санкций, а также в связи с восполнением дефицита качественного жилья в высокобюджетном сегменте. Кроме того, спрос смещается в сторону более дорогих объектов — загородных и с улучшенной инфраструктурой.

Тренд на рост, по прогнозам аналитиков, сохранится. В «Новикоме» ожидают, что средний чек продолжит увеличиваться на 3–5%. Землянова из Совкомбанка оценивает потенциальный рост цен на новостройки в 2025 году в 9% — главным образом из-за удорожания строительства. На вторичном рынке, напротив, возможно небольшое снижение стоимости из-за действия жёсткой денежно-кредитной политики и снижения доступности ипотеки. Это ограничит спрос и приведёт к росту скидок.