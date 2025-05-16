Рост цен на новостройки в России замедлился

Рост цен на новостройки в России замедлится до 0,5% в апреле 2025 года, говорится в аналитических материалах ДОМ.РФ.

"В апреле рост цен на новостройки замедлился и продолжил отставать от инфляции. По данным индекса цен ДОМ.PФ, в апреле 2025 года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 0,5% после +1,1% в марте и +1% в феврале", - говорится в материалах.

Всего за четыре месяца 2025 года строящееся жилье подорожало на 2,9%, что по-прежнему ниже инфляции (3,2% по состоянию на 28 апреля 2025 года).

C начала года цены на первичном рынке жилья выросли почти во всех регионах, охваченных индексом (в 63 из 68). В 30 регионах темпы роста цен опережают среднероссийские значения. В их числе - Москва, где стоимость новостроек за январь-апрель выросла на 6,7%.

Быстрее всего цены растут в Севастополе - на +14% с начала года (-0,1 процентных пункта (п.п.) за месяц), в Смоленской области - на +7,5% (+1,2 п. п), Орловской области - на +6,9% (+0,3 п.п.). Снижение цен произошло в Ульяновской области - на 3,5% (-1,4 п.п.),в Забайкальском крае - на 1,5% (+0,6 п.п.), в Хабаровском крае - на 0,6% (+0,4 п.п.), в Липецкой области - на 0,3% (+1,5 п.п.), в Амурской области - на 0,2% (+0,8 п.п.)

Удорожание жилья во многом сдерживается стабилизацией спроса: в апреле продажи в новостройках составили 1,8 млн кв. м, что соответствует среднемесячному уровню первого квартала 2025 года.