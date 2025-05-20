Владельцам жилья назвали способ борьбы с арендаторами-бунтовщиками

Арендатор может испортить жилье и отказаться оплачивать повреждение имущества. Как с этим быть, Life рассказал президент санкт-петербургской коллегии адвокатов «Акишин, Реморенко и партнеры» Игорь Акишин.

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Бывает и так, что квартиросъемщик выбрасывает какую-то мебель или кухонную утварь, которую считает ненужной. В случае повреждения имущества и отказа платить за это необходимо сфотографировать повреждения. Затем следует вызвать нотариуса, чтобы осмотрел имущество. Далее следует указать данные повреждения в акте приема квартиры. После чего необходимо сразу же обратиться к специалисту, который сделает оценку ущерба и выдаст заключение о стоимости устранения дефектов.

Адвокат филиала № 1 Кировского района Ростова-на-Дону коллегии адвокатов имени Баранова Александр Бабичев уточнил, что оценка ущерба в одностороннем порядке может быть оспорена нанимателем. Он также заметил, что наниматель может не только повредить мебель, испортить отделку в квартире, но и залить соседей, устроить пожар и создать условия, непригодные для проживания, — развести клопов или тараканов. При этом залог за жилье может не покрыть ущерба.

Ранее стало известно, что стоимость аренды квартир в крупных городах РФ по результатам апреля снизилась на два процента. По данным подсчета «Мира квартир», из 70 исследуемых городов страны съемные «однушки» подешевели в 57, а в 13 оставшихся, напротив, подорожали. Лидерами по росту цен оказались Владивосток, Калининград и Сочи. Снизились цены сильнее всего в Якутске, Кирове и Грозном.