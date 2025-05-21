Стало известно, что произойдет с ценами на новостройки с 1 июня

Эксперты в беседе с изданием Life.ru дали свои прогнозы относительно цен на новостройки с 1 июня. В частности, по словам управляющего партнера девелоперской компании STENOY Ильи Фролова, в июне будет реализован инерционный сценарий.

Руководитель отдела ценообразования жилых проектов ГК «А101» Любовь Юдина указала на отсутствие серьезных предпосылок для повышения цен. В ближайшие месяцы они могут увеличиться в пределах 1–2%, что связано со строительной готовностью и перекомпоновкой витрины, отметила собеседница.

По мнению генерального директора VSN Group Яны Глазуновой, цены на квартиры продолжат расти. Она отметила, что для стимулирования спроса на рынке недвижимости застройщики будут предоставлять скидки, однако это не станет повсеместной практикой. В основном такие акции будут проводиться в жилых комплексах, которые готовятся к сдаче в эксплуатацию, добавила специалист.

«Мы ожидаем дальнейшего поступательного роста витринных цен и корректировки их при помощи акций и спецпредложений. Что касается спроса, то дальнейшая динамика будет сильно зависеть от решений ЦБ по учетной ставке», — подчеркнула генеральный директор агрегатора новостроек RedCat Наталья Шаталина.

Ранее эксперты аналитического сервиса bnMAP.pro. рассказали о том, как изменилось жилье в мегаполисах. Согласно данным аналитиков, площадь выставленных на продажу квартир в мае 2025 года оказалась на 1 кв. м. (1,45%) меньше, чем год назад. При этом, в некоторых городах снижение площади оказалось гораздо заметнее.