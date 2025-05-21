Путин заявил о поддержке минимальных ставок по ипотеке

Минимальные ставки по ипотеке поддерживают не только строительную отрасль, но и позволяют сохранить рабочие места в компаниях сектора, сообщил президент России Владимир Путин.

Все, кто отвечает за развитие строительного сектора в России, выступают за минимальные ставки по ипотеке, сообщил президент Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов Курской области, передает РИА «Новости».

В ходе встречи член общественной палаты области Александр Терновцов предложил распространить льготную ипотеку под 2% на всех жителей региона.

Путин с юмором заметил, что Терновцова на этот вопрос «подговорил» вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать компании. Но тем не менее подумаем, мы это обсуждали уже», – заявил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье. Лимиты на выдачу семейной ипотеки почти сняты, механизм расширения программы на вторичный рынок могут принять до конца года.