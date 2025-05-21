В правительстве Британии призвали продать опустевшие дома россиян

В правительстве Великобритании призвали принять меры в отношении опустевших домов тех граждан России, которые попали под санкции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на обращение члена палаты общин от округа Кенсингтон и Бейсуотер Джо Пауэлла.

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Отмечается, что поводом для обращения стали два пятиэтажных таунхауса, объединенных в один особняк на западе Лондона. Его в 2018 году купил за £16 млн (1,7 млрд руб.) российский предприниматель Давид Давидович, который оказался в санкционном списке сразу после начала специальной военной операции России на Украине.

Пауэлл обратился к государственному министру по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивену Дауту с призывом продать опустевшую недвижимость, а полученные от продажи средства хранить на специальных счетах до тех пор, пока не снимут санкции с владельца или властями не будет принято решение о том, куда направить эти деньги.

Согласно информации издания, по состоянию на 2022 год граждане России владели недвижимостью в Лондоне на сумму £1,5 млрд (161 млрд руб.).

20 мая Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции. В новый перечень попали российские военные и энергетические компании, предприятия финансового сектора, СМИ.

9 мая Великобритания ввела санкции против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями.