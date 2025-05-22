В московских новостройках копятся нераспроданные метры

Количество квартир и апартаментов в новостройках Москвы и Московской области, которые застройщики не смогли реализовать к моменту сдачи дома, за последний год выросло вдвое, пишет «Коммерсант». Сейчас нераспроданные лоты в достроенных более года назад домах составляют 6% от всего предложения на первичном рынке, подсчитали в компании Urban. Эксперты называют такие объекты неликвидом – им могут считаться 6 тысяч квартир общей стоимостью 195 млрд рублей.

Доля нераспроданных лотов во всех готовых новостройках Москвы составляет 14% от всего объема экспозиции, рассказали в компании «Метриум». В целом по России ситуация еще более пессимистичная: по данным платформы «Наш.Дом.РФ», распроданность квартир в домах, готовящихся к вводу в 2025 году, составляет в среднем 55%.

Основной причиной роста объема нераспроданных лотов опрошенные «Коммерсантом» эксперты называют снижение платежеспособного спроса из-за роста цен, отмены массовой программы льготной ипотеки и высоких ставок по рыночным программам. Доля нераспроданных квартир может еще вырасти из-за того, что в условиях заградительных ставок застройщики занимают выжидательную позицию и накапливают экспозицию, предупреждают участники рынка.