Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья

Во второй половине 2025 года аренда квартир в России может резко подорожать — цены вырастут более чем на 10 процентов. Об этом предупредил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, пишет «Газета.ru».

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Эксперт отметил, что в первом квартале ставки аренды жилья снизились примерно на десять процентов. Однако в конце лета и начале осени съемные квартиры снова подорожают.

«Вероятнее всего, после такого заметного падения, которое наблюдалось в январе — марте, мы увидим стабилизацию цен в апреле — июне и рост, начиная с августа. Не исключаю, что рост во втором полугодии может превысить 10 процентов», — спрогнозировал спикер.

По его словам, в этот период школьники и студенты возвращаются с каникул, а также многие предпочитают менять место жительства во время отпусков, поэтому спрос сильно увеличится.

Ранее стало известно, что по итогам апреля аренда жилья в крупных городах России подешевела на два процента за месяц. По информации специалистов, из 70 исследуемых городов страны съемные «однушки» подешевели в 57, а в 13 оставшихся, напротив, подорожали.