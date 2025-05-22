В России объяснили повышенный спрос на ипотеку среди зумеров

Сегодня молодые люди активно зарабатывают в интернете, некоторые могут позволить себе ипотечный кредит уже до 20 лет, но зачастую речь идет о льготных программах, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Доля ипотечных заемщиков, которым от 18 до 20 лет, в России за 2024 года выросла, и в четвертом квартале они получили 1,6% новых кредитов на жилье, передает РБК со ссылкой на данные Центробанка. Среди молодых покупателей можно выделить предпринимателей, блогеров, ИТ-специалистов и фрилансеров. Наиболее доступным для зумеров сегментом является ИТ-ипотека, которая выдается под 6% годовых. Малхасян объяснила, что происходит на рынке.

«Сегодня молодые люди развиваются в интернете, блогеров очень много стало. Они на первые заработанные деньги покупают себе жилье или своим родителям. Гарантией для банков в этом случае является само имущество. В случае неуплаты имущество выставляется на аукцион, продается, долг таким образом возвращается. Банки в ипотечном страховании полностью застрахованы. В ВТБ, например, портфель просрочек меньше 1% от всех выдач. Эта тенденция характерна для всех банков», - отметила она.

Также, по ее словам, зачастую родители таким образом «оформляют» льготные ипотеки на детей, выступая созаемщиком.

«Во многих банках нужен взрослый созаемщик от 21 года. В прошлом году большую роль сыграла именно льготная ипотека. У меня было много клиентов, где родители были созаемщиками, а дети 18-20 лет брали ипотеку. Родители так оформляют жилье на детей. Обычно это небольшие однокомнатные квартиры или студии, откуда ребенку будет удобно добираться до вуза и так далее», - рассказала специалист.

По ее словам, сегодня в случае сложной жизненной ситуации можно отказаться от банкротства по ипотеке и пойти на мирное соглашение с банком.

«В сентябре прошлого года вступил в силу закон о том, что люди с единственным ипотечным жильем могут банкротиться, но заключить с банком мирное соглашение. Если человек попал в тяжелую ситуацию, он может пойти на банкротство по всем кредитам, кроме ипотеки. Это тоже плюс. Но молодые люди не особо хотят портить свою кредитную историю, это клеймо на всю жизнь, поэтому это редкие случаи», - добавила собеседница НСН.

Квартиры в Москве в среднем в два-три раза дороже, чем в других регионах, а средний чек по ипотеке в столице приближается к 10 миллионам рублей, заявила ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».