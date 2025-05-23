Путин поручил при выдаче льготной ипотеки исключить комиссии

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Центробанку РФ до 15 июня принять соответствующие меры с целью исключения взимания банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки.

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15 апреля 2025 года состоялось заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Перечень поручений по его итогам опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ совместно с Банком России, как говорится в документе, необходимо в установленный срок принять меры, предусматривающие исключение возможности взимания кредитными организациями допкомиссий при предоставлении гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов) в рамках льготных ипотечных программ с госучастием.

Ответственными Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Срок исполнения поручения - 15 июня.