Кабмин РФ разработает план развития рынка арендного жилья

Правительство России совместно с комиссией Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» должно разработать план мероприятий по развитию рынка арендного жилья.

Это следует из перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», который опубликован на сайте Кремля.​

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни» представить предложения, касающиеся разработки плана мероприятий по развитию рынка арендного жилья», — говорится в тексте документа.

Предложения необходимо представить до 15 июня 2025 года.

Как писала «Парламентская газета», собственников предлагают обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартир в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма. Такой законопроект группы депутатов внесли в Госдуму 23 апреля.