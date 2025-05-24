Ипотека для зуммеров: в России снизился возраст оформляющих жилищные кредиты

За прошлый год в нашей стране выросла доля ипотечных заемщиков в возрасте от 18 до 20 лет. В четвертом квартале 2024 года они оформили 1,6% жилищных кредитов, согласно данным Банка России. Вроде бы немного, но раньше доля столь юных жилищных заемщиков вообще исчислялась единицами. Любопытно, что более двух третей таких заемщиков — девушки. Можно ли говорить о новой тенденции на рынке недвижимости или это разовое явление, «МК» выяснил у экспертов.

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Крыша для поколения Z

Представители поколения Z, то есть люди, родившиеся после 1995 года и до 2010-го, которых называют для краткости зуммерами, стали активнее оформлять ипотеку. С октября по декабрь 2024 года 1,6% новых жилищных кредитов было выдано россиянам в возрасте от 18 до 20 лет. Интересно, что «квартирный вопрос» в два раза активнее, чем юноши, стремятся решить девушки. По данным «Скоринг бюро», на них приходится 68% всех оформленных в этой возрастной категории кредитов. Второй любопытный факт — это ярко выраженная региональность замеченного тренда. Охотнее всего ипотеку оформляет нестоличная молодежь: жители Башкирии, Краснодарского края и Свердловской области. Размер жилищного кредита в этой категории в среднем равен 2,5 млн рублей. Для сравнения, по России в целом этот показатель составляет 4,23 млн рублей.

Появившиеся в статистике ЦБ РФ цифры некоторые аналитики связали с действием льготных программ, в частности, IT-ипотеки, ведь в сфере высоких технологий многие молодые люди начинают работать по профессии, в том числе в крупных организациях, ещё в ходе получения образования.

«Если говорить о заемщиках до 25 лет, то молодые люди — представители поколения Z — отличаются своей активностью, умением быстро адаптироваться, перспективным видением и цифровой грамотностью, — утверждает директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко. — По статистике, сегодня более 60% выпускников девятых классов и значительная часть выпускников 11-х классов выбирают колледж, а значит, в 18–20 лет многие уже не учатся, а работают, получая иногда относительно неплохой доход. Поэтому банки и снижают возрастные требования, чтобы не упускать эту категорию заемщиков. Среди молодых ипотечников сегодня можно встретить также блогеров, предпринимателей, представителей IT-сферы, чему способствует льготная ипотечная программа для этой категории заемщиков».

Тем не менее, большинство экспертов, хоть и соглашается с тенденцией к омоложению возраста ипотечника, однако считают, что говорить о «зумерском тренде» в этой области пока рано. Как напомнил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, средний возраст ипотечных заемщиков в России — 36 лет. За последние пять лет показатель сократился на четыре года. Около половины клиентов, оформляющих жилищные кредиты, относятся к возрастной группе 30-40 лет. Вместе с тем покупатели, недавно достигшие совершеннолетия (18-20 лет), являются редкостью. Среди них преобладают молодые матери и дети состоятельных родителей. Отдельную прослойку клиентов составляют сироты, совершающие альтернативные сделки с недвижимостью, полученной от государства. Также среди юных заемщиков встречаются юные, но успешные IT-специалисты и блогеры. Однако число таких покупателей сравнительно невелико, и они принципиально не влияют на структуру спроса, подчеркнул эксперт.

Тренд на омоложение ипотечной аудитории наблюдается уже несколько лет. Тем не менее, по словам Опрышко, основная доля заемщиков — это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Они имеют высшее образование, работают по специальности, большинство находится в браке, и около половины на момент оформления кредита имеет детей.

«На мой взгляд, омоложение возраста заемщиков, в первую очередь, связано с семейной ипотекой, а не с программой для сотрудников IT-отрасли, — продолжает разговор основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. — Именно жилищные кредиты для родителей с детьми служат основным драйвером спроса. Более того, программа даже стала стимулом для увеличения рождаемости, хотя пока не привела еще к бэби-буму. Доля наиболее юных заемщиков в возрасте 18-20 лет в ближайшей перспективе вряд ли ощутимо вырастет. Но будет становиться больше ипотечных клиентов в возрасте 20-30 лет».

Не столицей единой

Выраженная региональная направленность «зумерской ипотеки» объясняется просто: всё дело в цене. В Москве квартиры в среднем в два-три раза дороже, чем по России, а «порог входа» для желающих их приобрести постепенно приближается к 10 млн. Как отметила руководитель отдела ипотеки агрегатора новостроек RedCat Елена Кудрявцева, средний возраст покупателей жилья в кредит в Москве и Подмосковье составляет 30-35 лет. Молодежь не готова брать на себя кредитные обязательства. Они предпочитают снимать жилье на не очень длительный срок и менять его, когда им это будет удобно.

«А вот то, что платежеспособность молодых в целом очень выросла, это факт, — отметила эксперт. — За аренду они готовы платить от 60 тыс. рублей в месяц. В возрасте 18-20 лет, как правило, еще нет детей, поэтому семейная ипотека под 6% им недоступна, а под 27% платеж будет настолько высоким, что аренда будет значительно комфортнее, чем ипотека».

Есть у молодых людей и трудности чисто формального характера. Получить ипотеку в Москве или Подмосковье в возрасте до 20 лет достаточно непросто, так как у всех банков есть строгие требования к трудоустройству и подтверждению дохода, и такие заемщики, как правило, редко подходят по стажу работы.

«Также при рассмотрении заявок молодых заемщиков банки просят привлечь в созаемщики кого-то из родителей или родственников с более долгим стажем работы», — пояснила руководитель департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Мария Аврова.

В итоге в столичном регионе доля молодых заемщиков от 18 до 24 лет не превышает 2%, причем возрастной порог в этой группе сдвинут именно к 23-24 годам.

Но рационально ли выдавать многомиллионные жилищные кредиты людям в столь молодом возрасте?