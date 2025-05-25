Квартиры с террасами в Санкт-Петербурге предлагают чаще, чем в Москве

Квартиры с террасами появляются в продаже в Санкт-Петербурге в полтора раза чаще, чем в Москве: в 60% элитных проектов против 40%. В то же время размеры территорий для отдыха разнятся значительно. В Москве площадь террас в высоком сегменте достигает 261 квадратного метра, а в северной столице - только 69.

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Аналитики выяснили, что в элитных жилых проектах двух столиц самым популярным планировочным решением для отдыха на свежем воздухе считаются террасы. Второе место по популярности в Москве занимают квартиры с эксплуатируемой кровлей, площадь которой может достигать 900 квадратных метров.

На третьем - сити-хаусы: одно- или двухуровневые квартиры на первом этаже многоэтажного здания с отдельным входом, собственными патио, погребом и подземным паркингом.

Даже с учетом и без того высокой стоимости элитного жилья цены на квартиры с просторными террасами и другими планировочными решениями для отдыха на 15-20% выше стандартных.

- Квартиры с террасами есть в 20 из 47 элитных жилых комплексов Москвы, - уточняет руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. - Площадь террас, доступных для покупки в столице, составляет от 8,7 до 261 «квадрата». В Санкт-Петербурге жилье с террасами есть более чем в половине элитных жилых комплексов: в 12 проектах из 21. Однако в северной столице диапазон площадей таких пространств для отдыха значительно меньше, чем в Москве: от 8,08 до 69,5 «квадрата».

Такой разрыв в размерах террас между городами обусловлен особенностями архитектуры и ограниченностью пространства исторической части Санкт-Петербурга. Высокая плотность застройки и низкая этажность особенно характерны для Центрального и Петроградского района, где сконцентрировано большинство премиальных жилых комплексов города.