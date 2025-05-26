Силуанов ответил, будут ли ужесточать льготную ипотеку

Менять и ужесточать условия выдачи льготной ипотеки не планируется и это не является целесообразным, заявил министра финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Ужесточать условия выдачи (льготной ипотеки) нецелесообразно и не планируется, ждем снижения ставок в экономике и сокращения расходов по госпрограммам", - сказал министр, подчеркнув, что "охлаждение экономики не может продолжаться бесконечно".

Согласно проекту поправок к закону о бюджете России на 2025 год, расходы федерального бюджета на льготные ипотечные программы составят 278,96 млрд рублей в 2025 году.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ увеличится до 2 трлн рублей.