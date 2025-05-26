Москвичам стало проще согласовать перепланировку квартир

Lenta.ru

Согласовать перепланировку квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах стало проще, сообщила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева в разговоре с «Прайм».

Москвичам стало проще согласовать перепланировку квартир
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Эксперт отметила, что основные изменения затрагивают объединение и разделение помещений, заделки проемов в несущих стенах, изменения в антресолях и входных группах, оформление актов после завершения работ, требования к техническим планам, сроки рассмотрения заявок, а также обмен данными с Росреестром. Так, срок согласования перепланировки уменьшился на 10 дней, до 20 рабочих дней. Помимо этого, многие процедуры теперь можно пройти онлайн, не посещая госорганы. После оформления акта о завершении работ данные автоматически поступают в ЕГРН, чего раньше не было — собственникам приходилось обращаться в Росреестр лично.

Для того чтобы граждане избежали ошибок при подаче документов, продолжила Яковлева, на портале mos.ru появился особый раздел, где работает интерактивная анкета: пользователь отвечает на вопросы, а система формирует нужный шаблон заявления. Другое новшество — готовый каталог проектов перепланировки для типовых квартир, который удастся использовать без дополнительной разработки.

Специалист уточнила, что в столице также расширили перечень работ, доступных для выполнения без проекта. В их число вошли установка подиумов, пандусов, встроенных шкафов, перенос сантехники и заложение проектных проемов в несущих стенах. Между тем все, что касается проемов и демонтажа несущих стен, изменений в домах с деревянными перекрытиями, а также случаев, в которых работы затрагивают балконы и лоджии в панельных домах, по-прежнему потребует наличия проекта и получения согласования.

На портале опубликовали и список работ, согласовать которые не получится, такие как перенос несущих стен, установка теплого пола от общедомовых систем, перенос батарей на балкон, а также другие изменения, которые могут плохо сказаться на безопасности дома.

Ранее в этот же день эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что самовольная перепланировка карается штрафом. Так, за отсутствие ее согласования собственнику придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей.

Недвижимость
Анастасия Яковлева
Дмитрий Бондарь
Росреестр