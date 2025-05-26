Москвичам стало проще согласовать перепланировку квартир

Согласовать перепланировку квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах стало проще, сообщила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева в разговоре с «Прайм».

Эксперт отметила, что основные изменения затрагивают объединение и разделение помещений, заделки проемов в несущих стенах, изменения в антресолях и входных группах, оформление актов после завершения работ, требования к техническим планам, сроки рассмотрения заявок, а также обмен данными с Росреестром. Так, срок согласования перепланировки уменьшился на 10 дней, до 20 рабочих дней. Помимо этого, многие процедуры теперь можно пройти онлайн, не посещая госорганы. После оформления акта о завершении работ данные автоматически поступают в ЕГРН, чего раньше не было — собственникам приходилось обращаться в Росреестр лично.

Для того чтобы граждане избежали ошибок при подаче документов, продолжила Яковлева, на портале mos.ru появился особый раздел, где работает интерактивная анкета: пользователь отвечает на вопросы, а система формирует нужный шаблон заявления. Другое новшество — готовый каталог проектов перепланировки для типовых квартир, который удастся использовать без дополнительной разработки.

Специалист уточнила, что в столице также расширили перечень работ, доступных для выполнения без проекта. В их число вошли установка подиумов, пандусов, встроенных шкафов, перенос сантехники и заложение проектных проемов в несущих стенах. Между тем все, что касается проемов и демонтажа несущих стен, изменений в домах с деревянными перекрытиями, а также случаев, в которых работы затрагивают балконы и лоджии в панельных домах, по-прежнему потребует наличия проекта и получения согласования.

На портале опубликовали и список работ, согласовать которые не получится, такие как перенос несущих стен, установка теплого пола от общедомовых систем, перенос батарей на балкон, а также другие изменения, которые могут плохо сказаться на безопасности дома.

Ранее в этот же день эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что самовольная перепланировка карается штрафом. Так, за отсутствие ее согласования собственнику придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей.