Стало известно, как падение доллара скажется на рынке жилья

В мае курс доллара впервые за два года упал ниже ₽80. Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью», рассказали, как валютные колебания могут сказаться на рынке жилья.

Специалисты отмечают, что наблюдаемое укрепление рубля может повлечь за собой определенное замедление сделок. Однако они подчеркивают, что это влияние будет незначительным, поскольку российский рынок жилья живет по рублевой модели — сделки заключаются в рублях, а доля импорта на рынке новостроек сейчас минимальная.

По словам аналитика ФГ «Финам» Кристины Гудым, если рубль укрепится, а курс доллара снизится, например, до 75–70 рублей, то это может привести к умеренному охлаждению рынка. Некоторые покупатели могут занять выжидательную позицию, надеясь на коррекцию цен, считает собеседница.

В моменты, когда курс рубля ослабевает, аналитики обычно предсказывают увеличение стоимости жилья из-за роста количества сделок и себестоимости строительства, особенно в сегменте с высокими ценами, где доля импортных материалов обычно выше. Однако, по их мнению, укрепление рубля не приведет к обратному эффекту.

Названа причина резкого ослабления доллара

Дмитрий Сергиенко, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», заявил, что повышение цен на недвижимость при значительном ослаблении рубля в основном связано с психологическими факторами, когда люди хотят перевести свои сбережения из денег в недвижимость. Это стимулирует спрос на жилье и, как следствие, приводит к росту цен, подчеркнул он.