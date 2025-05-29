Молодежь в России стала чаще брать ипотеку

80% клиентов, оформивших ипотеку в 2025 году, были моложе 40 лет, рассказали в Банке ДОМ.РФ. 18% из них не достигли возраста 30 лет.

Самая массовая категория заемщиков – клиенты от 30 до 40 лет, на них пришлось 62% ипотечных сделок, сообщили в банке.

«Молодые клиенты все увереннее ориентируются в банковских продуктах, в том числе связанных с покупкой недвижимости. Средний возраст ипотечного заемщика в сделках этого года составляет 35 лет, меньше на год по сравнению с 2019 годом», - рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

70% ипотечных клиентов состоят в браке, у большинства есть один ребенок (75%). Двое детей имеют 11% заемщиков, на многодетных приходится менее 1% сделок.

Среди трендов последних лет в банке отметили рост доли кредитов на ИЖС, около 30% сделок в этом году направлено на строительство частного дома, тогда как в 2019 году – менее 1%.