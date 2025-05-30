ЦБ ожидает сокращения выдач ипотеки в мае

Сокращение выдач ипотеки в мае ожидает ЦБ. Однако это объясняется, прежде всего, большим количеством выходных дней в начале месяца.

В апреле, по данным ЦБ, банки предоставили 65,1 тыс. рублевых ипотечных кредитов на 289,7 млрд рублей. В марте, для сравнения, было выдано лишь 57,8 тыс. рублевых ипотек на 257,1 млрд руб.

Около 85% выдач в апреле приходилось на программы господдержки (247,1 млрд руб.), это на 11,1% больше, чем месяцем ранее. Предоставление рыночной ипотеки выросло на 22,7% - до 42,6 млрд рублей.

В мае 2025 года в связи с меньшим количеством рабочих дней ожидается небольшое снижение выдачи ипотеки с господдержкой, отмечает регулятор. По оперативным данным ДОМ.РФ, за первые четыре недели мая было предоставлено около 132 млрд рублей (188 млрд рублей за аналогичный период апреля).

Как отмечает ДОМ.РФ, в годовом выражении в мае-июне спад выдачи ипотеки ускорится из-за высокой базы прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос перед окончанием "Льготной ипотеки" и модификацией условий "Семейной ипотеки".

За год, по прогнозу ДОМ.РФ, выдача ипотеки снизится в среднем на 20% к уровню прошлого года и составит 1,0-1,2 млн кредитов на сумму 3,8-4,0 трлн руб.