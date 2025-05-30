Названы самые благоприятные для собачников районы Москвы

При выборе жилья в столице все чаще на первый план выходит не только транспортная доступность или качество жилого комплекса, но и наличие условий для содержания домашних животных. Питомец стал полноценным членом семьи, а значит - требует собственного «комфорта».

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По наблюдениям аналитиков, все больше москвичей с питомцами и при выборе жилья ориентируются на наличие соответствующей инфраструктуры поблизости. Покупатели обращают внимание не только на школы, магазины и парки, но и на зоомагазины, ветклиники, площадки для выгула и другие специализированные сервисы. В ответ на растущий запрос девелоперы всё чаще включают в свои проекты элементы пет-френдли среды - например, лапомойки в подъездах или зоны отдыха, адаптированные под прогулки с животными.

Самой насыщенной инфраструктурой для животных располагает район Марьино. Здесь работают 20 зоомагазинов, 18 ветеринарных клиник, 13 питомников, 10 груминг-салонов, две ветеринарные аптеки и две гостиницы для животных. Таковы данные исследования девелоперской компании Level Group.

Поселение Сосенское в Новой Москве - абсолютный рекордсмен по числу специализированных площадок для выгула собак. Их здесь сразу семь - больше, чем где-либо еще в городе. Район располагает 25 зоомагазинами, 17 зоосалонами, 11 ветклиниками, ветаптеками и собственной гостиницей для животных. Стоит отметить Южное Бутово. Здесь работают 15 зоомагазинов и столько же зоосалонов, 12 ветклиник и 11 питомников.

- Владельцы домашних животных - это массовая категория покупателей жилья в Москве По оценкам различных исследований, домашние животные есть более чем у половины горожан, и это влияет на их потребительское поведение. Комфорт для животных - уже не просто бонус, а один из факторов качества жизни. И, как следствие, один из критериев при выборе жилья. Это особенно заметно в Москве, где ритм жизни интенсивный и важна возможность быстро и удобно выгулять питомца рядом с домом, не жертвуя временем, - комментирует руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

Пет-френдли инфраструктура активно формируется и в центре Москвы. Басманный уверенно лидирует: в шаговой доступности от новостроек расположены 68 объектов, ориентированных на владельцев домашних животных. В Таганском районе - 12 ветклиник и три клуба любителей животных. В Пресненском - 14 зоосалонов.

- На этапе проектирования жилья нужно закладывать решения, которые делают повседневную жизнь с питомцем проще и комфортнее. Стоит предусматривать безопасные маршруты для прогулок. В подъездах проектируются лапомойки, которые стали не просто эстетической деталью, а насущной потребностью для владельцев собак, - добавляет Артем Охмат.

Надо уделять внимание покрытию дорожек, освещению и защите от сквозняков в местах общего пользования. Кроме того, существуют отдельные форматы недвижимости, актуальные для владельцев домашних животных. Например, сити-хаусы, квартиры с собственным входом с улицы и доступом во внутренний двор, особенно удобны для владельцев кошек: питомца можно свободно выпускать на прогулку, не переживая за его безопасность. Закрытая территория, отсутствие машин и камерное пространство делают такую среду максимально комфортной как для жильцов, так и для их четвероногих спутников. Впрочем, последние форматы доступны лишь покупателям дорогой недвижимости.